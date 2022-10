JAKARTA – Yuk saksikan IG Live Research Corner hari ini yang akan membahas mengenai Elliott Wave. IG Live Research Corner adalah program edukasi seputar pasar modal yang diberikan MNC Sekuritas.

Trader atau investor tentunya perlu melakukan analisa pergerakan harga saham di pasar modal. Analisa tersebut dapat berupa analisa fundamental atau analisa teknikal. Analisa fundamental berkaitan dengan kinerja perusahaan, serta kondisi ekonomi makro, sedangkan analisa teknikal berkaitan dengan harga yang tergambar dalam sebuah chart.

Analisa teknikal memiliki banyak jenis dan cabang, baik dari teknikal klasik yakni pola candlestick,pattern, ataupun teknikal modern yang menggunakan berbagai macam indikator. Pada kesempatan kali ini, Research Corner MNC Sekuritas akan membahas mengenai Elliott Wave, sebuah cabang keilmuan dari analisa teknikal klasik yang diakibatkan oleh siklus jual-beli sekelompok manusia hingga membentuk sebuah pola pergerakan harga.

Ingin tahu lebih dalam mengenai Elliott Wave? Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner melalui akun IG @mncsekuritas dengan tema “Riding The Wave with Elliot Wave” pada Kamis (06/10/2022) pukul 16.00 WIB bersama narasumber Senior Research Analyst MNC Sekuritas, T. Herditya Wicaksana.

