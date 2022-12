JAKARTA – PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menerbitkan obligasi Rp3,1 triliun. Berdasarkan prospektus yang dirilis perseroan menyebutkan akan menerbitkan obgligasi berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp3,10 triliun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% per tahun dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Namun, jumlah pokok obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok obligasi atau pembelian kembali (buyback). Dari hasil penerbitan obligasi tersebut, MDKA akan menggunakan sekitar 31% untuk melunasi obligasi berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri A sebesar Rp959 miliar yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2023.

Selanjutnya, sekitar 51% akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk pembayaran utang yang timbul berdasarkan perjanjian kredit fasilitas bergulir US$60 juta, perjanjian lindung nilai ING Bank, dan perjanjian lindung nilai HSBC, dan modal kerja.

Kemudian sekitar 6% akan digunakan oleh PT Mentari Alam Persada (MAP) untuk menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur bypass road dan persiapannya, yang akan menyambungkan jalan Trans Sulawesi dengan proyek emas Pani.

Sekitar 8% akan digunakan oleh PT Batutua Tembaga Raya (BTR) untuk menunjang modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha, dan sisanya 4% akan digunakan uoleh PT Batutua Kharisma Permai (BKP) untuk menunjang modal kerja.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Terkait dengan jadwalnya, tanggal efektif obligasi terbaru MDKA jatuh pada 5 Desember 2022, dengan masa penawaran umum obligasi pada 7-8 Desember 2022. Selanjutnya, tanggal penjatahan pada 9 Desember 2022, tanggal pengembalian uang pemesanan 13 Desember 2022, dan tanggal emisi pada 13 Desember 2022. Obligasi berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold tahap I tahun 2022 akan mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia mulai 14 Desember 2022.

Sebagai informasi, tahun ini perseroan menargetkan produksi emas menurun. Pada tambang Emas Tujuh Bukit, MDKA menargetkan produksi emas pada tahun 2022 berada di kisaran 100.000 ons hingga 120.000 ons emas dengan all in sustainable cost (AISC) emas sebesar USD 1.000 hingga USD1.100 per ons emas.

Target ini menurun dari realisasi produksi emas pada tahun lalu yang mencapai 125.000 ons emas dengan AISC sebesar USD860 per ons emas. Realisasi produksi tahun lalu melebihi acuan produksi yang dipasang yakni sebesar 100.000 ons hingga 120.000 ons emas dengan AISC sebesar USD825 hingga USD900 per ons emas.

“Penurunan ini dikaitkan dengan aktivitas penambagan emas yang semakin dalam,” kata Wakil Direktur Merdeka Copper Gold, Simon James Milroy.

Selain itu, kadar (grade) emas yang digali juga menurun dari semula 0,7-0,8 gram per ton di tahun 2021 menjadi 0,61 gram per ton.