JAKARTA – The Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan 50 bps menjadi 4,25% - 4,50%. Bank Sentral AS menaikkan fed rate untuk menahan laju inflasi yang meningkat 7,1% pada periode November.

Ekonom menilai langkah bank sentral Amerika Serikat itu perlu diwaspadai oleh pemerintah Indonesia mengingat potensi pengetatan kebijakan moneter dapat membawa keluar arus modal asing.

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai kebijakan The Fed yang mengerek suku bunga secara kontinu dapat berimbas ke selera investor dalam aset saham dan mengalihkan aset yang berbasis bunga seperti obligasi.

"Perlu dicermati tekanan aliran modal asing ke luar terhadap stabilitas nilai tukar rupiah," kata Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (15/12/2022).

BACA JUGA:Wall Street Anjlok Usai The Fed Naikkan Suku Bunga 50 Basis Poin

Suku bunga tinggi dinilai dapat mendorong kenaikan permintaan terhadap dolar AS. Bhima memandang investor berpotensi memilih instrumen mata uang dolar sebagai lindung nilai aset investasi daripada mempertahankan aset berdenominasi non-dollar.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Superdollar menjadi fenomena yang mengindikasikan hedging dolar AS akan lebih menarik," terangnya. Mengacu data Bank Indonesia sepanjang tahun 2022 hingga 8 Desember 2022, aliran dana asing melakukan transaksi jual di pasar SBN sebesar Rp140,62 triliun, tetapi masuk di pasar saham senilai Rp73,27 triliun. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar di pasar spot terpantau melemah 0,21% di Rp15.626, sebagaimana tersaji dalam data Bloomberg Kamis (15/12) pukul 13:09 WIB.