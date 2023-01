JAKARTA - PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) melunasi utang sebesar Rp41 miliar kepada PT Bank Shinhan Indonesia. Perseroan telah menandatangani Surat Pelunasan atas Fasilitas Pinjaman pada 4 Januari 2023 kemarin.

“Pada tanggal 4 Januari 2023, perseroan telah melakukan pelunasan atas pinjaman tertanggal 18 Januari 2021 dan yang telah diperpanjang pada tanggal 5 Januari 2022 sebesar Rp41 miliar,” kata Sekretaris Perusahaan BLTZ Arindya Pratama Lubis dalam keterbukaan informasi dikutip Kamis (5/1/2023).

Sebagai informasi, BLTZ menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit dengan PT Bank Shinhan Indonesia sebesar Rp41 miliar pada 18 Januari 2021 lalu. Adapun, dokumen jaminan untuk perolehan fasilitas pinjaman tersebut yakni, Standby Letter of Credit (SBLC) yang diterbitkan oleh Shinhan Bank Korea tanggal 15 Januari 2021 atas nama CJ CGV Co., Ltd, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan secara tidak langsung.

“Tujuan dari fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja perseroan,” kata manajemen BLTZ.

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital Lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

Para pihak dalam transaksi tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi, sehingga hal ini tidak termasuk dalam transaksi afiliasi sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Lebih lanjut, Arindya menegaskan bahwa, tidak terdapat dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau keberlangsungan usaha perseroan atas pelunasan utang yang dilakukan.