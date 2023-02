JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai potensi Pasar Modal Indonesia sangat besar. Untuk itu, dirinya meminta MNC Sekuritas memanfaatkan peluang tersebut, dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi.

“Saya memberikan pengarahan kepada MNC Sekuritas, termasuk 145 cabang dan mitra di seluruh Indonesia. Ke depan, potensi pasar modal di Indonesia sangat besar. Pada 2045, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi keempat terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk 319 juta jiwa, dengan per capita income USD28.000,” ujar Hary, saat Rakor MNC Sekuritas, Jumat (10/02/2023).

Menurutnya, dunia keuangan secara umum, sekuritas secara khusus hanya memiliki satu arah yakni, naik.

”That's it. Nah, sekarang MNC Sekuritas sudah pada satu base yang baik, harus move to the next level. We have to be the biggest in frequency, we have to be the biggest in value, we have to be the biggest in volume,”tegas Hary.

“Kita harus mampu melakukan yang lebih daripada yang lain, pasti bisa,” sambungnya. Hary mengingatkan, dalam bekerja dibutuhkan kreativitas. “Kalau kerja itu perlu creativity. Kita harus berani untuk berinovasi. We must be able to think out of the box and execute it,” pungkasnya.