JAKARTA — Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengatakan First Citizens Bank telah menandatangani perjanjian pembelian untuk semua simpanan dan pinjaman Silicon Valley Bank (SVB).

Adapun First Citizen Bank adalah bank yang berbasis di North Carolina, Amerika Serikat.

Kesepakatan itu termasuk pembelian sekitar USD72 miliar aset SVB atau setara Rp1,09 triliun dan dengan diskon sebesar USD16,5 miliar atau setara Rp250,33 triliun. (Kurs: Rp15.171/USD)

“Kami berharap dapat membangun hubungan dengan nasabah baru kami dan memposisikan perusahaan kami untuk kesuksesan yang berkelanjutan seiring dengan komitmen kami untuk mendukung integrasi sistem perbankan nasional" ujar CEO First Citizens, Frank B. Holding dalam keterangan resmi, Senin (27/3/2023)

FDIC mengatakan, sekitar USD 90 miliar dalam sekuritas dan aset lainnya akan tetap berada dalam pengawasan kurator.

Dalam hal ini, FDIC juga menerima hak apresiasi saham di First Citizens BancShares, Inc. dengan potensi nilai saham yang mencapai USD 500 juta sebagai bagian dari kesepakatan.

Sementara itu, perkiraan biaya kegagalan Dana Asuransi Simpanan (Deposit Insurance Fund/DIF) adalah sekitar USD 20 miliar, meskipun tingkat pastinya akan ditentukan ketika kurator dihentikan.

Dilansir melalui website resminya, First Citizens Bank akan menerima aset Silicon Valley Bridge Bank, National Association sebesar USD110 miliar, simpanan sebesar USD56 miliar, dan pinjaman sebesar USD72 miliar, berdasarkan informasi terbaru yang diberikan oleh FDIC sebagai bagian dari perjanjian.

Sebagai bagian dari proses akuisisi, 17 cabang lama Silicon Valley Bridge Bank, N.A. akan mulai beroperasi sebagai Silicon Valley Bank, sebuah divisi dari First Citizens Bank pada 27 Maret 2023.

“Tidak akan ada perubahan langsung pada akun pelanggan saat ini, dan mereka akan dapat terus mengakses akun mereka seperti yang mereka lakukan hari ini, pelanggan akan diinformasikan bila terdapat perubahan di masa mendatang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, First Citizens Bancshares, Inc. adalah perusahaan induk bank yang berbasis di Raleigh, Carolina Utara dan termasuk ke dalam 20 besar lembaga keuangan AS dengan aset lebih dari USD219 miliar.

Anak perusahaan utamanya adalah First Citizens Bank dan merupakan salah satu bank terbesar di Amerika Serikat (AS) dengan total aset mencapai USD109,31 miliar dan total deposit mencapai USD89,4 miliar.