JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mewanti-wanti kepada para pedagang agar tidak menaikkan harga barang pokok (bapok) berlebihan di tengah momentum Ramadhan.

Jika dilihat dari pantauannya di Pasar Rawamangun, dia menemukan beberapa bapok mengalami peningkatan harga. Seperti telur ayam yang sudah tembus Rp29.000 per kilogram, dari harga normal Rp27.000 per kg. Serta daging sapi mengalami kenaikan dari Rp125.000 per kg menjadi Rp140.000 per kg.

Kendati demikian, menurutnya masih di tingkat wajar. Sehingga ke depan, diharapkan para pedagang bisa ikut menjaga agar tetap stabil.

"Saya ingatkan para pedagang ambil untung boleh tapi jangan sampai berlebihan. Sebentar lagi mau Idul Fitri, jangan berlebihan stok nimbun, harga naik seenaknya. Jadi harus ikuti harga patokan Bapanas, Bulog. Minyak goreng juga," ujarnya saat meninjau bapon di Pasar Rawamangun, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Adapun harga patokan yang dimaksud Mendag Zulhas, seperti Minyakita tidak boleh di atas Rp14.000 per liter, kemudian beras medium merek Bulog tidak boleh di atas Rp9.450 per kg.

Jika pedagang melanggar ketentuan itu, maka Satgas Pangan akan bertindak. "Hati-hati ada Satgas," pungkasnya.

