JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan sosial (bansos) ayam dan telur mulai disalurkan Sabtu, esok hari. Pada tahap awal, ada 58.000 keluarga rentan stunting (KRS) yang ditetapkan sebagai penerima.

Adapun total penerima bansos ayam dan telur 2023 mencapai 1,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk kategori KRS alias kekurangan asupan gizi.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan 58.000 keluarga rentan stunting sebagai penerima bansos berasal dari pulau Jawa. Dia memastikan penyaluran bansos dilakukan hingga Lebaran tahun ini.

"Besok nanti mungkin di Jawa, sekarang start di Jawa sampai dengan lebaran," ungkap Arief saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (14/4/2023).

Skema distribusi bansos ayam dan telur dilakukan secara door to door, by name by address. Adapun data penerima berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Sekali kali, kita berikan produk yang bagus kepada masyarakat, jangan kalau bantuan barangnya jelek," ujarnya.

Terkait jumlah bansos, Arief mengatakan setiap KPM bisa mendapatkan satu pack telur dengan isian 10-15 butir. Sementara besaran daging ayam mencapai satu kilogram (kg). "Sekitar satu pack (telur), tapi inikan sedang digarap, kalau 30 butir itu berarti dua kilo, telur ayam itu satu kilo kurang lebih 15-16 butir," ucapnya. Baik bansos telur, ayam, dan beras merupakan program utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus direalisasikan tahun ini. Program tersebut dinilai sebagai bantalan sosial di tengah inflasi.

