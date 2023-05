JAKARTA - MNC Sekuritas memberikan tips saat lupa password atau PIN MotionTrade. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi. Keamanan data dengan menggunakan password atau PIN sangat dibutuhkan di era digitalisasi seperti sekarang ini.

Jika Anda lengah dalam memperhatikan keamanan data, misalnya password atau PIN, data Anda dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, ada kalanya Anda lupa Password atau PIN. Tentunya hal tersebut perlu segera diselesaikan supaya Anda bisa kembali bertransaksi saham dan reksa dana di aplikasi MotionTrade.

Jika lupa Password atau PIN Anda, silakan mengikuti langkah-langkah berikut untuk melakukan reset Password/ PIN di aplikasi MotionTrade:

1. Pilih forgot Password/PIN di halaman Login Aplikasi MotionTrade

2. Isi Login ID dan email yang sudah terdaftar

3. Centang “Password” apabila ingin mengatur ulang (reset) password Anda, atau centang “PIN” jika Anda ingin reset PIN. Anda juga bisa mencentang keduanya sekaligus.

4. Pilih Confirm

5. Buka Email Anda, klik “Reset”

6. Masukkan Password dan PIN yang baru, serta tanggal lahir Anda, lalu klik Submit

7. Buka aplikasi MotionTrade Anda, dan login dengan Password baru

Anda dapat menyaksikan tutorial cara reset PIN dan password di MotionTrade selengkapnya melalui YouTube MNC Sekuritas, atau akses melalui link: youtube.com/watch?v=kNVZJRNSscI

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!