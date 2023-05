JAKARTA – MNC Sekuritas bakal menggelar webinar gratis membahas cara memilih saham yang halal. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah. Berinvestasi pada saham syariah bisa menjadi pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi pada emiten yang halal dan bebas riba.

Anda tentunya membutuhkan aplikasi online trading yang memfasilitasi transaksi saham syariah, salah satunya dengan menggunakan Sharia Online Trading System (SOTS) kebanggaan MNC Sekuritas yaitu MotionTrade Syariah. Dengan MotionTrade Syariah, investor dapat bertransaksi saham syariah secara online sesuai prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Bagaimana cara memilih saham syariah? Apa saja fitur-fitur yang ada di MotionTrade Syariah? Jangan lewatkan webinar MNC Sekuritas “Live Demo Memilih Saham Syariah” pada Jumat (26/5/2023) pukul 16.00 WIB bersama Equity Retail Sharia MNC Sekuritas Muh. Rusydyanto Yunus. Menangkan doorprize akun Virtual Trading dengan deposit Rp100 juta yang aktif selama 3 bulan untuk 3 pertanyaan terbaik, serta E-Sertifikat untuk seluruh peserta. Daftarkan diri Anda melalui bit.ly/EdukasiMNCS

