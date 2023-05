JAKARTA - PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA) menyepakati pembagian dividen tunai senilai Rp1,39 miliar untuk tahun buku 2022.

Perusahaan yang memproduksi gas industri ini menetapkan besaran dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat (26/5/2023).

Berdasarkan komposisi pemegang saham per 30 April 2023, jumlah saham yang beredar mencapai 929.926.282 saham. Dengan demikian, maka dividen per lembarnya mencapai Rp1,5 per saham.

"Dividen ini hampir setara dengan 31% laba tahun 2022 sebesar Rp4,48 miliar," kata Manajemen SBMA dalam keterangan resminya, Senin (29/5/2023).

Hingga 31 Desember 2022, SBMA memiliki saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mencapai Rp16,17 miliar, dengan jumlah ekuitas mencapai Rp211,07 miliar, alias naik sekitar 2 persen, dibandingkan tahun sebelumnya.

Investor yang berhak atas dividen SBMA merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) paling lambat pada 9 Juni 2023.

Berikut adalah jadwal pembagian dividen PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA): A. Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi - Cum Dividen: 7 Juni 2023 - Ex Dividen: 8 Juni 2023 B. Pasar Tunai - Cum Dividen: 9 Juni 2023 - Ex Dividen: 12 Juni 2023 C. Recording Date: 9 Juni 2023 D. Pembayaran Dividen: 16 Juni 2023

