Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bali International Hospital di KEK Kesehatan Siap Beroperasi pada 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |14:12 WIB
Bali International Hospital di KEK Kesehatan Siap Beroperasi pada 2024
Bali International Hospital. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Bina Medika atau Indonesia Healthcare Corporation (IHC) menargetkan Bali International Hospital (BIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan, Sanur, Bali, beroperasi pada kuartal II 2024 mendatang.

Bali International Hospital dirancang sebagai layanan wisata medis di Indonesia. Proyek Strategi Nasional (PSN) ini dibangun di atas lahan 5 hektare (ha).

 BACA JUGA:

"Rencana akan beroperasi pada kuartal II tahun 2024, ad 4 lantai dan 260 bangsal, serta berkonsep ramah lingkungan atau green hospital dengan 183 pohon di sekelilingnya," ungkap Direktur Utama IHC, Mira, Sabtu (17/6/2023).

Dia menjelaskan saat beroperasi, IHC menggandeng Mayo Clinic sebuah rumah sakit terbaik di Amerika Serikat dan terpercaya di industri kesehatan dunia, tujuannya adalah untuk memberikan kualitas layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia berstandar internasional.

 BACA JUGA:

Bali International Hospital berada di wilayah KEK Kesehatan yang diyakini bisa memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan diaspora agar dapat bekerja di kawasan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement