64 Aksi Korporasi Hari Ini, Ada RUPS Campina hingga Dividen ENAK

, Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |06:01 WIB

Aksi korporasi hari ini (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten mengadakan aksi korporasi hari ini. Sebanyak 64 emiten tercatat memiliki agenda bursa.

Agenda bursa tersebut antara lain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga dividen. Melansir laman BEI, Rabu (21/6/2023), berikut aksi korporasi hari ini.

1. ACES

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 Ace Hardware Indonesia Tbk di Gedung Kawan Lama, Jl. Puri Kencana No. 01, Kembangan Selatan - Jakarta Barat 11610

2. ADES

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 Akasha Wira International Tbk Tbk

3. ASMI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk di Gd Graha Kirana) Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Sunter Jakarta Utara

4. ATIC

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Anabatic Technologies Tbk di Ruang Auditorium, Graha Anabatic Lt. 12 Jl. Scientia Boulevard Kav. U2, Summarecon Serpong, Tangerang

5. AXIO

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Tera Data Indonusa Tbk di Wisma EXA Jalan Inspeksi PAM No 168 Cakung Cakung Barat Jakarta Timur

6. BANK

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Bank Aladin Syariah Tbk di Rapha Room 1 & 2 - JS Luwansa Hotel & Convention Center

7. BEKS

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

8. BOLT

Tanggal cum Dividen Tunai PT Garuda Metalindo Tbk.

9. BRPT

Tanggal ex Dividen Tunai Barito Pacific Tbk

10. BSML

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk

11. CAMP

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Campina Ice Cream Industry Tbk di Ruang Blue Jack, PT Campina Ice Cream Industry, Tbk Jl. Rungkut Industri II No. 15-17, Surabaya

12. CARE

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Metro Healthcare Indonesia Tbk di Hotel Fairmont Jakarta