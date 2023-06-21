Orang Terkaya di Bumi Elon Musk dan Bernard Arnault Makan Siang di Paris, Punya Harta Rp7.000 Triliun!

JAKARTA - Elon Musk dan Bernard Arnault bertemu dan makan siang bersama di Paris. Harga makan siang orang terkaya di bumi ini pun sangat fantastis.

Dilansir dari NDTV, CEO Tesla didampingi oleh ibunya, Maye Musk, sementara Bernard Arnault, Ketua dan CEOLVMH, datang bersama dua putranya - Antoine dan Alexandre Arnault.

Konferensi tahunan ini didirikan oleh Publicis Groupe SA dan Les Echos, yang dimiliki LVMH.

Ini adalah acara startup dan teknologi terbesar di Eropa yang bertujuan untuk mempromosikan inovasi dengan menghubungkan para pemimpin teknologi, startup, perusahaan besar, dan investor.

Elon Musk dan Bernard Arnault termasuk di antara pembicara resmi di konferensi teknologi tersebut.

Antoine Arnault membagikan beberapa foto dari makan siang di Instagram Stories di mana Elon Musk dan Bernard Arnault terlihat berpose bersama.

Setelah makan siang, Elon Musk menghadiri konferensi Viva Technology edisi ketujuh, yang diadakan dari 14 Juni hingga 17 Juni di Paris, Prancis.

Pembicara lain termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Salah Satu Pendiri Salesforce Marc Benioff, dan VP dan Kepala Ilmuwan AI di Meta Yann LeCun.

Emmanuel Macron juga berbagi foto dengan Elon Musk di Twitter di mana keduanya terlihat tersenyum dan berjabat tangan.

"Ayo kerja sama!" tulis presiden Prancis.

Menurut Forbes, Elon Musk adalah orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih USD236,9 miliar sementara Bernard Arnault dan keluarga berada di peringkat kedua dengan kekayaan bersih USD233,4 miliar.

Diketahui juga bahwa CEO Tesla baru-baru ini merebut kembali gelar sebagai orang terkaya di dunia.