HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ternyata Begini Cara Mendapatkan Dividen Saham

Hana Wahyuti , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |22:01 WIB
Ternyata Begini Cara Mendapatkan Dividen Saham
Dividen Saham (Foto: Saham)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata begini cara mendapatkan dividen saham. Investasi saham bisa memperbaiki kantong alias keadaan keuangan baik pribadi maupun keluarga menjadi lebih baik.

Bagi pemula pentingnya mengumpulkan data revenue dan profit sampai dua atau tiga tahun yang akan datang saat memilih jenis saham.

Namun, bagaimana cara mendapatkan dividen saham? Begini Penjelasannya.

Mengutip dari berbagai sumber Okezone Minggu (25/6/2023) cara dapat dividen saham yaitu salah satu nya memiliki sahamnya. Namun, dalam aturannya Anda harus memiliki saham yang dimaksud selama periode cum date agar mendapatkan dividen.

Ini dia istilah penting dalam pembagian dividen yang harus Anda ketahui.

Cum date atau cumulative date adalah tanggal dimana investor akan memperoleh dividen jika memiliki saham pada periode ini.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
