HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Utang Luar Negeri RI Menurun

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |08:29 WIB
6 Fakta Utang Luar Negeri RI Menurun
Utang luar negeri Indonesia turun. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat mengalami penurunan pada Mei 2023 sebesar USD398,3 miliar atau setara Rp5.974 triliun turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir April 2023 sebesar USD403,0 miliar (Kurs Rp15.000/USD).

Berikut dirangkum Okezone, Sabtu (22/7/2023), fakta tentang menurunnya utang Indonesia.

1. Alasan Penurunan Utang Indonesia

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan bahwa alasan menurunnya utang Indonesia bersumber dari ULN sektor swasta yang mengalami penurunan.

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,7% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," ucap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta.

Halaman:
1 2
