Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Inilah Bos Bakso A Fung yang Sempat Viral karena Konten Jovi Adhiguna

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:41 WIB
Inilah Bos Bakso A Fung yang Sempat Viral karena Konten Jovi Adhiguna
Ini Pemilik Bakso A Fung. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakso A Fung sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Pasalnya restoran yang sudah bersertifikasi halal tersebut, dijadikan tempat membuat konten makan kerupuk babi oleh seorang influencer, Jovi Adhiguna.

Merespon atas hal tersebut, cabang Bakso A Fung yang terletak di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, melakukan penghancuran seluruh peralatan makan yang ada di sana.

Belakangan Jovi Adhiguna sudah meminta maaf pada pihak manajemen restoran dan mengungkapkan bahwa ia akan menerima konsekuensi atas kerugian yang didera restoran dimaksud.

Dilansir dari berbagai sumber Baso A Fung merupakan milik pebisnis bernama Arif Sunggono, seorang prria kelahiran Pontianak, 24 Februari 1959.

Arif Sunggono memulai bisnisnya dalam berjualan bakso pada 1973 di Kota Pontianak. Kala itu, dia menjual bakso dengan keliling menggunakan gerobak panggul. Hasil penjualan baso laris manis membuat keuntungannya meningkat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement