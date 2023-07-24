Inilah Bos Bakso A Fung yang Sempat Viral karena Konten Jovi Adhiguna

JAKARTA - Bakso A Fung sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Pasalnya restoran yang sudah bersertifikasi halal tersebut, dijadikan tempat membuat konten makan kerupuk babi oleh seorang influencer, Jovi Adhiguna.

Merespon atas hal tersebut, cabang Bakso A Fung yang terletak di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, melakukan penghancuran seluruh peralatan makan yang ada di sana.

Belakangan Jovi Adhiguna sudah meminta maaf pada pihak manajemen restoran dan mengungkapkan bahwa ia akan menerima konsekuensi atas kerugian yang didera restoran dimaksud.

Dilansir dari berbagai sumber Baso A Fung merupakan milik pebisnis bernama Arif Sunggono, seorang prria kelahiran Pontianak, 24 Februari 1959.

Arif Sunggono memulai bisnisnya dalam berjualan bakso pada 1973 di Kota Pontianak. Kala itu, dia menjual bakso dengan keliling menggunakan gerobak panggul. Hasil penjualan baso laris manis membuat keuntungannya meningkat.