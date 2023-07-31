Ini Sosok Pemilik Beach Klub La Brisa Bali yang Selalu Ramai Dikunjungi Turis

JAKARTA - Beach Klub La Brisa Bali selalu ramai dikunjungi turis. La Brisa sendiri merupakan tempat klub pantai yang berlokasi di Canggu, Bali.

Lantas, siapakah pemilik beach klub La Brisa Bali yang selalu ramai dikunjungi oleh para turis ini?

Pemilik beach klub La Brisa Bali ternyata bernama Gonalo dan Sandra Assiego dari Spanyol. Keduanya membuat resort yang telah beroperasi sejak tahun 2017 ini menjadi sangat eksotis.

Pasalnya, La Brisa Bali dibangun menggunakan kayu reklamasi dari lebih dari 500 kapal nelayan tua yang dihias dengan tangan ahli. Konsep yang diusung dari klub pantai ini adalah bernuansa tropis. Anda bisa duduk santai di atas bean bags atau berenang di kolam renang yang menghadap langsung ke laut lepas untuk menikmati keindahannya.

Terdapat berbagai spot menarik yang bisa Anda abadikan, untuk melengkapi koleksi foto-foto kekinian dan Instagramable di sosial media.

Anda juga bisa menikmati berbagai menu andalan di sini. Beberapa di antaranya seperti salad bowl, aneka tapas, dan sushi. Tak lupa juga memesan signature cocktails La Brisa yang terkenal segar.

Di La Brisa juga menyediakan aneka minuman beralkohol lain seperti whiskey, scotch,dan bourbon. Tapi tenang saja, bagi Anda yang tidak minum alkohol bisa memesan smoothies atau homemade ice tea yang rasanya tak kalah nikmat dan segar.