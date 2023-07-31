Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Sosok Pemilik Beach Klub La Brisa Bali yang Selalu Ramai Dikunjungi Turis

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |07:09 WIB
Ini Sosok Pemilik Beach Klub La Brisa Bali yang Selalu Ramai Dikunjungi Turis
Hotel. (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Beach Klub La Brisa Bali selalu ramai dikunjungi turis. La Brisa sendiri merupakan tempat klub pantai yang berlokasi di Canggu, Bali.

Lantas, siapakah pemilik beach klub La Brisa Bali yang selalu ramai dikunjungi oleh para turis ini?

 BACA JUGA:

Pemilik beach klub La Brisa Bali ternyata bernama Gonalo dan Sandra Assiego dari Spanyol. Keduanya membuat resort yang telah beroperasi sejak tahun 2017 ini menjadi sangat eksotis.

 BACA JUGA:

Pasalnya, La Brisa Bali dibangun menggunakan kayu reklamasi dari lebih dari 500 kapal nelayan tua yang dihias dengan tangan ahli. Konsep yang diusung dari klub pantai ini adalah bernuansa tropis. Anda bisa duduk santai di atas bean bags atau berenang di kolam renang yang menghadap langsung ke laut lepas untuk menikmati keindahannya.

Terdapat berbagai spot menarik yang bisa Anda abadikan, untuk melengkapi koleksi foto-foto kekinian dan Instagramable di sosial media.

Anda juga bisa menikmati berbagai menu andalan di sini. Beberapa di antaranya seperti salad bowl, aneka tapas, dan sushi. Tak lupa juga memesan signature cocktails La Brisa yang terkenal segar.

Di La Brisa juga menyediakan aneka minuman beralkohol lain seperti whiskey, scotch,dan bourbon. Tapi tenang saja, bagi Anda yang tidak minum alkohol bisa memesan smoothies atau homemade ice tea yang rasanya tak kalah nikmat dan segar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement