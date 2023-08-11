Alasan Jakarta Jadi Kota Tercemar di Dunia

JAKARTA - DKI Jakarta menjadi kota paling tercemar di dunia.

Sebelumnya Jakarta berada di dalam urutan 10 kota paling tercemar sejak Mei 2023.

Melalui data perusahaan teknologi udara Swiss, IQAir, Rabu 9 Agustus 2023.

Hasil dari laporan tersebut, dengan jumlah penduduk sebanyak 10 juta jiwa, Jakarta tercatat dengan tingkat polusi udara yang tidak sehat setiap harinya.

Penduduk Jakarta sejak lama telah menyampaikan keluhanya terkait udara beracun dari lalu lintas, asap industri, dan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Bahkan beberapa dari mereka telah mengajukan dan memenangkan gugatan perdata pada tahun 2021 dengan meminta pemerintah bertindak dalam mengendalikan polusi udara.

Saat itu pengadilan menuntut Presiden Jokowi agar menetapkan standar kualitas udara nasional untuk melindungi kesehatan manusia.