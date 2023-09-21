Harga Beras Mahal, Presiden Jokowi: Ada Super El Nino di 7 Provinsi

Presiden Jokowi Cek Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Merdeka, Kota Samarinda. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa harga beras di pasar masih tergolong tinggi dan belum mengalami penurunan.

Akan tetapi, Presiden menyebut saat ini beras SPHP dari Bulog telah mulai disalurkan ke pasar tersebut.

“Kita harapkan dengan operasi pasar yang dilakukan Bulog, harga juga bisa turun beras ya,” ujar Jokowi saat melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Merdeka, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kamis (21/9/2023).

Kepala Negara juga menuturkan bahwa kenaikan harga tersebut diantaranya diakibatkan oleh fenomena super El Nino yang terjadi di tujuh provinsi dan mengakibatkan pasokan beras dari petani berkurang.

“Problemnya karena pasokan dari petani, pasokan dari penggilingan itu kurang karena ada super El Nino di tujuh provinsi,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menambah cadangan beras melalui impor.

“Ya kita memperbesar cadangan strategis lewat impor karena untuk menutup kekurangan produksi yang ada,” ungkapnya.