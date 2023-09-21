Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kasus Viral Nasabah Pinjol Bunuh Diri, AdaKami Bisa Kena Pidana?

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |20:18 WIB
Viral pinjol AdaKami sebabkan nasabah bunuh diri. (Foto: Freepik)
Viral pinjol AdaKami sebabkan nasabah bunuh diri. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kasus viral bunuh diri nasabah AdaKami karena diteror debt collector diduga banyak ditemui pelanggaran.

Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut kalau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengatur secara rinci berbagai macam prosedur penagihan mulai dari pengiriman surat hingga pemanggilan.

 BACA JUGA:

"Kalau pun harus mendatangi misalnya rumah debitur yang menunggak pun tidak dilakukan dengan cara-cara seperti itu, apalagi sudah order fiktif, pengancaman, itu sudah masuk ke dalam kategori tindak pidana," kata Bhima kepada MPI, Kamis (21/9/2023).

Kemudian masalah berikutnya kata Bhima adalah terkait dengan bunga.

 BACA JUGA:

Bhima menilai peraturan soal bunga sejauh ini masih lemah karena belum ada peraturan batas maksimum bunga.

Di sisi lain OJK sudah mengatur denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bahwa denda tidak boleh melebihi pokok pinjaman.

Halaman:
1 2
