Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat di 7.090

JAKARTA - MNC Sekuritas melaporkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,4% ke 7,016 disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatan IHSG masih tertahan oleh Upper Band.

MNC Sekuritas menyatakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave v ekstensi, sehingga pergerakannya masih berpeluang menguat untuk menguji rentang area 7,055-7,090.

"Penguatan IHSG tersebut akan terjadi apabila IHSG mampu menembus 7,046," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (25/9/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,900, 6,823 dan resistance 7,053, 7,080.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.