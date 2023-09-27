Sepi Pengunjung, Ini Keluh Kesah Pedagang Pasar Tanah Abang Tak Punya Pemasukan Rp0

JAKARTA - Pemerintah resmi melarang social commerce seperti TikTok Shop melakukan transaksi jual beli barang demi menciptakan fair trade.

Langkah itu ditempuh menyusul kondisi Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat. Para pedagang berdarah-darah setelah dihantam gelombang pandemi Covid-19 dan kini digempur toko digital.

Selama rentang empat tahun terakhir, pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini kehilangan hampir 5.000 pengunjung.

Di lantai bawah Blok A Pasar Tanah Abang, suara pedagang yang lantang menjajakan dagangan mereka setiap kali orang lewat lebih mendominasi ketimbang transaksi tawar menawar.

"Boleh bunda, silakan ada ukuran, bahan impor silakan dilihat-lihat dulu bunda," ujarnya dikutip BBC Indonesia, Rabu (27/9/2023).