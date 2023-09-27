Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sepi Pengunjung, Ini Keluh Kesah Pedagang Pasar Tanah Abang Tak Punya Pemasukan Rp0

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |13:49 WIB
Sepi Pengunjung, Ini Keluh Kesah Pedagang Pasar Tanah Abang Tak Punya Pemasukan Rp0
MenkopUKM Teten Masduki ke Pasar Tanah Abang. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah resmi melarang social commerce seperti TikTok Shop melakukan transaksi jual beli barang demi menciptakan fair trade.

Langkah itu ditempuh menyusul kondisi Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat. Para pedagang berdarah-darah setelah dihantam gelombang pandemi Covid-19 dan kini digempur toko digital.

Selama rentang empat tahun terakhir, pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini kehilangan hampir 5.000 pengunjung.

Di lantai bawah Blok A Pasar Tanah Abang, suara pedagang yang lantang menjajakan dagangan mereka setiap kali orang lewat lebih mendominasi ketimbang transaksi tawar menawar.

"Boleh bunda, silakan ada ukuran, bahan impor silakan dilihat-lihat dulu bunda," ujarnya dikutip BBC Indonesia, Rabu (27/9/2023).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164956/pasar_tanah_abang-lTxd_large.jpg
Tergerus Online, Ini 6 Strategi Menghidupkan Kembali Pasar Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129835/pasar_tanah_abang-W543_large.jpg
Siapa Pemilik Pasar Legendaris Tanah Abang? Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/320/3079429/pramono-siap-bangkitkan-pasar-tanah-abang-jadi-pusat-grosir-terbesar-di-asia-tenggara-FEESvPPKRQ.jpg
Pramono Siap Bangkitkan Pasar Tanah Abang Jadi Pusat Grosir Terbesar di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/455/3048590/pedagang-pasar-tanah-abang-ngeluh-penjualan-turun-terparah-sepanjang-10-tahun-MCsH5FIuC7.jpg
Pedagang Pasar Tanah Abang Ngeluh Penjualan Turun: Terparah Sepanjang 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/320/3004675/proyek-pengembangan-stasiun-tanah-abang-ditarget-rampung-akhir-2024-jqNuFzJRVQ.jpg
Proyek Pengembangan Stasiun Tanah Abang Ditarget Rampung Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995207/3-fakta-pedagang-di-pasar-tanah-abang-ngeluh-omzet-turun-di-lebaran-2024-qFKs0cWfWm.jpg
3 Fakta Pedagang di Pasar Tanah Abang Ngeluh Omzet Turun di Lebaran 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement