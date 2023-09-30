China Siap Lanjutkan Kereta Cepat Indonesia sampai Surabaya

China Siap Lanjutkan Proyek Kereta Cepat Indonesia sampai Surabaya. (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - China berminat lanjutkan proyek kereta cepat Indonesia sampai Surabaya. Di mana sekarang kereta cepat baru dari Jakarta hingga Bandung.

Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi selaku operator yang mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung menyambut baik adanya perpanjangan proyek kereta cepat hingga Surabaya.

"Artinya di semua investasi kereta api, semakin jauh semakin efisien, skala ekonomi semakin baik. Itu hukumnya begitu," kata Dwiyana saat ditemui dalam acara Hub Space di JCC, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Dwiyana mengungkapkan, telah ada pembicaraan terkait pengembangan proyek tersebut oleh pemerintah kepada pihaknya. Di mana investor China dan juga Perdana Menteri China tertarik menjadi bagian dari kelanjutan proyek tersebut.

"Sudah ada (wacana diperpanjang) ke Surabaya. Sudah ada pembicaraan (di KCIC), termasuk investor Tiongkok, Perdana Menteri Tiongkok sudah berminat," katanya.

Adapun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dilanjutkan hingga Surabaya.

Luhut dan sejumlah stakholder terkait sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan studi terkait proyek tersebut.