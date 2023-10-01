Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life Beri Edukasi Proteksi Financial untuk Masa Depan Anak

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |16:51 WIB
MNC Life Beri Edukasi Proteksi Financial untuk Masa Depan Anak
MNC Life Gelar Literasi Keuangan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan edukasi mengenai tabungan proteksi mencakup perencanaan dana pendidikan untuk anak di masa depan serta kehidupan yang lebih baik.

"MNC Life Assurance hari ini memberikan literasi kepada para moms (Peserta) yang hadir di acara ini. Dimana tujuannya adalah untuk dapat mengetahui program perlindungan tabungan terproteksi," kata Head of Agency PT MNC Life Assurance Ainun Wulandari dalam acara Class Pastry di Hotel 101 Urban, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Ainun menjelaskan tabungan proteksi MNC Life Assurance nantinya nasabah akan mendapatkan benefit tabungan manfaat hidup.

"Dimana setelah nasabah menabung selama lima tahun maka dia akan tercover selama 10 tahun dan di akhir tahun ke 10 maka akan ada pengembalian nilai premi dari si nasabahnya dan itu kita sebut manfaat hidup," katanya.

Adapun besaran nilai premi jika meraka menabung selama 5 tahun dengan setoran sebesar Rp3,6 juta dan terproteksi selama 10 tahun maka nilai preminya adalah Rp18 juta tanpa adanya potongan biaya admin dan segala macamnya.

