Tugu Insurance (TUGU) Jual Seluruh Saham Pertamina Geothermal (PGEO)

JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk atau Tugu Insurance (TUGU) menjual seluruh saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO). Aksi profit taking saham PGEO yang notabene merupakan entitas afiliasinya (sama-sama di bawah induk PT Pertamina) ini dilakukan secara senyap.

Tidak ada informasi perihal kapan penjualan dieksekusi dan berapa harga jualnya. Dalam penjelasannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), TUGU tercatat memborong total 332.400.000 lembar PGEO selama 18 hari.

Secara historis, settlement date (tanggal penyelesaian) berlangsung mulai 28 Februari 2023 sampai 28 Maret 2023. Adapun harga rata-rata pembelian mencapai Rp840,32 per saham, atau total mencapai Rp279,32 miliar.

Settlement date pertama terjadi pada 28 Februari 2023 sebanyak 248.911.300 lembar di harga rata-rata Rp845,03 per saham, atau total Rp210,33 miliar.

Mengacu tanggal tersebut, maka diperkirakan TUGU masuk saat hari pertama PGEO melantai di bursa yakni pada Jumat, 24 Februari 2023 (Settlement date T+2).

Perlu diingat, PGEO listing di harga perdana Rp875 per lembar. TUGU juga sempat melakukan averaging down saat saham PGEO meninggalkan area psikologis Rp800an, tepatnya di rentang harga rata-rata Rp788,7-Rp792,43 per lembar, dengan settlement date pada 20, 21, 24, 27, dan 28 Maret 2023.

Manajemen mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menjual seluruh kepemilikannya di saham PGEO. Sayangnya, tidak diketahui kapan penjualan dilakukan, berapa harga jual rata-ratanya, dan nilai perolehannya.

"Saat ini perseroan sudah tidak memiliki kepemilikan di PGEO," kata manajemen di Keterbukaan Informasi, Senin (2/10), mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melego seluruh saham PGEO.