Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tugu Insurance (TUGU) Jual Seluruh Saham Pertamina Geothermal (PGEO)

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |08:51 WIB
Tugu Insurance (TUGU) Jual Seluruh Saham Pertamina Geothermal (PGEO)
TUGU jual seluruh saham PGEO (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk atau Tugu Insurance (TUGU) menjual seluruh saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO). Aksi profit taking saham PGEO yang notabene merupakan entitas afiliasinya (sama-sama di bawah induk PT Pertamina) ini dilakukan secara senyap.

Tidak ada informasi perihal kapan penjualan dieksekusi dan berapa harga jualnya. Dalam penjelasannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), TUGU tercatat memborong total 332.400.000 lembar PGEO selama 18 hari.

Secara historis, settlement date (tanggal penyelesaian) berlangsung mulai 28 Februari 2023 sampai 28 Maret 2023. Adapun harga rata-rata pembelian mencapai Rp840,32 per saham, atau total mencapai Rp279,32 miliar.

Settlement date pertama terjadi pada 28 Februari 2023 sebanyak 248.911.300 lembar di harga rata-rata Rp845,03 per saham, atau total Rp210,33 miliar.

Mengacu tanggal tersebut, maka diperkirakan TUGU masuk saat hari pertama PGEO melantai di bursa yakni pada Jumat, 24 Februari 2023 (Settlement date T+2).

Perlu diingat, PGEO listing di harga perdana Rp875 per lembar. TUGU juga sempat melakukan averaging down saat saham PGEO meninggalkan area psikologis Rp800an, tepatnya di rentang harga rata-rata Rp788,7-Rp792,43 per lembar, dengan settlement date pada 20, 21, 24, 27, dan 28 Maret 2023.

Manajemen mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menjual seluruh kepemilikannya di saham PGEO. Sayangnya, tidak diketahui kapan penjualan dilakukan, berapa harga jual rata-ratanya, dan nilai perolehannya.

"Saat ini perseroan sudah tidak memiliki kepemilikan di PGEO," kata manajemen di Keterbukaan Informasi, Senin (2/10), mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melego seluruh saham PGEO.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176649/boy_thohir-v9Us_large.png
Boy Thohir Buyback 1,3 Juta Lembar Saham Merdeka Gold Resources (EMAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176408/motiontrade-IbCT_large.jpg
Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/278/3175722/purbaya-iW4Z_large.jpg
Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Pamer IHSG Naik Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175085/mnc_sekuritas-Ypjo_large.jpg
Selamat! 2 Galeri Investasi Binaan MNC Sekuritas Sabet Juara dalam Investor Protection Month 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement