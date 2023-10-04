Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berkah Musim Panas, Pedagang Minuman Bisa Cuan Rp1 Juta per Hari

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |16:33 WIB
Berkah Musim Panas, Pedagang Minuman Bisa Cuan Rp1 Juta per Hari
Penjual minuman raup cuan saat musim panas. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Musim panas yang berkelanjutan di wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi keberkahan pedagang minuman.

Hal ini karena membuat Masyarakat cenderung menginginkan minuman dingin saat dilanda panas.

Jika mereka sedang melakukan perjalanan maka pedagang-pedagang minuman inilah yang akan menjadi sasaran utama mereka.

Pelaku usaha franchise minuman bernama Thaiyo mengatakan kalau modal awal buka usaha ini Rp16 juta. Namun dia bisa meraup pendapatan Rp1 juta lebih per hari.

“Kalau franchisenya sih dulunya Rp16 jutaan, kalau buat perhari omzetnya kadang bisa Rp1 juta lebih, kadang di bawahnya juga,” tutur Kani.

Kani juga menyampaikan kalau dalam seminggu berjualan, puncak paling ramai dagangannya di hari Jumat.

Telusuri berita finance lainnya
