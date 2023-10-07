Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan selama Sepekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |12:36 WIB
10 Saham Paling Cuan selama Sepekan
Saham paling cuan selama sepekan (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - 10 saham paling cuan selama perdagangan sepekan periode 2-6 Oktober 2023. Pada periode tersebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan sebesar 0,74%.

Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang mengalami kenaikan cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan, dengan melonjak 123,40%.

Untuk indeks sektoral yang menguat diantaranya sektor non siklikal 0,78%, siklikal 0,21%, kesehatan 4,42%, properti 0,07%, teknologi 0,38%. Sementara yang melemah ada sektor energi 5,79%, barang baku 3,02%, industri 3,49%, keuangan 0,40%, infrastruktur 0,40%, transportasi 2,65%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (7/10/2023), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Sekar Laut Tbk (SKLT) yang naik 123,40% di level Rp5.250.

Menyusul SKLT, terdapat 9 emiten lain yang mengalami penguatan serupa. Berikut 10 saham paling cuan / top gainers sepekan:

1. PT Sekar Laut Tbk (SKLT) melesat 123,40% di Rp5.250 dari Rp2.350.

2. PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) menguat 122,06% di Rp151 dari Rp68.

3. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) naik 70,49% di Rp104 dari Rp61.

