7 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,74% ke Level 6.888

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan melemah 0,74% ke level 6.888,518 dari 6.939,892 pada pekan lalu. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, pada periode 2-6 Oktober 2023 sejumlah data perdagangan bursa mengalami perubahan.

Berikut ini, fakta-fakta mengenai IHSG sepekan yang dirangkum Okezone, Minggu (8/10/2023).

1. Rata-Rata Transaksi Harian Bursa

Peningkatan sebesar 2,55% terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan menjadi 1.235.080 kali transaksi dari 1.204.385 kali transaksi pada penutupan pekan yang lalu.

2. Kapitalisasi Pasar Bursa

Kapitalisasi pasar Bursa pekan ini mengalami perubahan 0,32% menjadi sebesar Rp10.255 triliun dari Rp10.288 triliun pada pekan sebelumnya.

3. Perubahan IHSG

Selama sepekan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berubah 0,74% menjadi posisi 6.888,518 dari 6.939,892 pada pekan lalu.

4. Rata-Rata Volume Transaksi Harian Bursa

Perubahan juga terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa, yaitu sebesar 26,10% menjadi 18,12 miliar lembar saham dari 24,52 miliar lembar saham pada sepekan yang lalu.