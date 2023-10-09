Perdagangan Perdana, Harga Saham Barito Renewables (BREN) Tembus ARA

JAKARTA - PT Barito Renewables Energy Tbk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Senin (9/10/2023). Emiten energi panas bumi milik Prajogo Pangestu resmi mencatatkan sahamnya dengan kode BREN.

Pagi ini, harga saham BREN dibuka di level Rp975 per saham, atau naik 25,00% dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebelumnya yang sebesar Rp780 per saham.

Hingga pukul 09.05 WIB, harga saham BREN masih berada di posisi Rp975 per saham. Adapun, volume saham yang diperdagangkan sebanyak 17,61 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp17,17 miliar, dan ditransaksikan sebanyak 2.723 kali.

“Ini merupakan tonggak sejarah dalam meneruskan misi untuk terus membangun dan mengembangkan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Kami berharap pencatatan BREN dapat menjadi tolok ukur baru valuasi perusahaan energi baru dan terbarukan, serta bisa mendorong perusahaan EBT lainnya untuk mencatatkan diri di pasar modal,” kata Direktur Utama BREN, Tan Hendra Soetjipto di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Senin (9/10/2023).

Dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perseroan menawarkan sebanyak 4,01 miliar saham atau 3% dari modal ditempatkan dan disetor. Melalui IPO, perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp3,13 triliun.

Dalam prospektus yang diterbitkan, seluruh dana hasil IPO akan digunakan untuk penyetoran modal kepada STAR melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh STAR.