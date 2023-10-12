Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Cara agar Pinjol Tidak Bisa Akses Kontak HP

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |22:02 WIB
7 Cara agar Pinjol Tidak Bisa Akses Kontak HP
Cara agar pinjol tak akses kontak HP. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara agar pinjaman online (pinjol) tidak bisa akses kontak HP yang perlu diketahui para penggunanya.

Di mana sampai saat ini, permasalahan pinjaman online belum juga selesai.

 BACA JUGA:

Banyak alami teror, ancaman atau perasaan dari pinjol yang menghubungi kontak HP debitur.

Hal tersebut tentunya mengganggu dan membuat tidak nyaman dalam berkegiatan.

Mengakses kontak HP nasabah tanpa sepengetahuan, dimanfaatkan untuk dapat menagih hutang atau menyebar informasi pribadi nasabah tersebut. Hal ini tentunya merugikan nasabah

Praktik tersebut biasanya dilakukan oleh pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK.

 BACA JUGA:

Ini dia 7 tips ampuh dan mudah untuk melindungi kontak HP dari pinjol ilegal

1. Jangan Berikan Izin Akses Kontak pada Aplikasi Pinjol

Pertama dan paling penting adalah dengan tidak memberikan izin akses kontak pada aplikasi pinjol yang telah kamu instal. Biasanya, saat baru pertama kali membuka aplikasi pinjol akan ada permintaan untuk mengizinkan aplikasi tersebut mengakses kontak, lokasi, SMS, telepon, media sosial, dan lain- lain. Jika kamu memberikan izin, maka aplikasi pinjol bisa membaca semua data pribadi kamu.

2. Jangan Masukan Nomor Kontak Darurat saat Melakukan Verifikasi

Biasanya saat mendaftar atau saat mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol akan ada permintaan untuk memasukan nomor kontak darurat.

Jangan masukan nomor seperti keluarga, teman atau rekan kerja karena akan dihubungi oleh pinjol jika kamu terlambat membayar atau bermasalah dengan pinjaman kamu.

Halaman:
1 2
