Ternyata Ini Penyebab Media Israel Sebut Indonesia Bukan Negara Modern

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |08:02 WIB
Israel sebut alasan Indonesia bukan negara modern. (Foto: VOA)
JAKARTA - Media Israel menyebut Indonesia bukan negara modern.

Hal tersebut karena Indonesia keberatan atas kehadiran Israel di ajang turnamen sepak bola dunia.

Organisasi sepak bola global atau FIFA mencabut hak Indonesia untuk menjadi tuan rumah di turnamen ini karena akan ada Israel yang ikut berpatisipasi.

The Jerusalem Post adalah media Israel yang menyebut Indonesia bukan negara modern dan di publish pada 3 April dalam website Jpost.

Media Israel tersebut mengatakan, Indonesia bukan bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan negara terbelakang yang masih dibutakan oleh prasangka anti-Israel.

