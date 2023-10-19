Pergerakan IHSG Hari Ini Dibayangi Sentimen Politik

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibayangi sentimen politik. IHSG hari ini berpotensi bergerak mixed cenderung melemah di kisaran 6.823 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, percobaan menguat, IHSG hanya mampu menghijau di sesi 1 pada perdagangan kemarin namun berakhir gagal.

"Hal ini berhubungan dengan gagalnya penembusan resistance 6950. Di saat bersamaan, beberapa saham terlihat “berguguran” serentak menambah tekanan terhadap IHSG," tulis William dalam analisisnya, Kamis (19/10/2023).

Menurut William, sentimen politik dimulai. Jika Anda memperhatikannya, sebagian saham yang terikat dengan image tokoh politik.

"Misalnya penguatan ABBA dan MARI yang terikat dengan sosok Erick Thohir, dan pada perdagangan kemarin juga muncul berita tentang Erick Thohir mengurus SKCK untuk syarat bacawapres," kata dia.

Dengan adanya berita tersebut, menjadi sentimen terhadap saham-saham di mana ada nama Erick Thohir sebagai pemiliknya. Ini menjadi sinyal bahwa sentimen politik sudah dimulai.

"Di mana adanya berita-berita politik yang melibatkan tokoh tertentu dan memiliki posisi di saham tertentu maka itu akan menjadi sentimen untuk saham tersebut," ungkap William.