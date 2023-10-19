Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 6.747-6.820

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin ditutup terkoreksi 0,17% ke 6.928 disertai dengan munculnya volume penjualan yang cukup tinggi.

MNC Sekuritas mencatat selama IHSG belum mampu break area resistance di 6.992 dan 7.046. maka dapat cermati area support yang berada di 6.839.

"Hal tersebut akan membawa IHSG ke rentang area 6.747-6.820 sebagai target koreksi berikutnya," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (19/10/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.839, 6.823 dan resistance 6.992, 7.046.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AKRA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.390-1.425

Target Price: 1.510, 1.570

Stoploss: below 1.360