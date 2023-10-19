Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

133 Saham Merah, IHSG Dibuka Melemah ke 6.911

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |09:34 WIB
133 Saham Merah, IHSG Dibuka Melemah ke 6.911
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis (19/10/2023). IHSG hari ini melemah 0,24% di 6.911,05.

Satu menit berjalan, indeks komposit masih melemah 0,18% di 6.915,4. Sebanyak 128 saham menguat, 133 melemah, dan 233 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp391,06 miliar, dari net-volume 546,22 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks pendukung kompak di zona merah antara lain indeks LQ45 turun 0,44% di 921,34, indeks JII koreksi 0,26% di 547,40, indeks MNC36 melemah 0,43% di 356,41, sedangkan IDX30 tertekan 0,41% di 475,46.

Sektor pemberat indeks kesehatan 0,14%, konsumer siklikal 0,27%, nonsiklikal 0,13%, bahan baku 0,43%, transportasi 0,26%, keuangan 0,33%, energi 0,16%, industri 0,13%, dan teknologi 0,05%. Sedangkan yang menguat adalah infrastruktur 1,20%, properti 0,05%, dan properti 0,05%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/320/2912610/hutama-karya-sulap-rugi-jadi-laba-rp34-miliar-dNLq6MYPyI.jpg
Hutama Karya Sulap Rugi Jadi Laba Rp34 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/278/2912095/ihsg-berpotensi-ke-level-rp6-800-di-awal-november-2023-tCv32WCtZl.jfif
IHSG Berpotensi ke Level 6.800 di Awal November 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911536/ihsg-turun-0-51-ke-level-6-701-di-jeda-makan-siang-nIXsT2Y5IT.jpg
IHSG Turun 0,51% ke Level 6.701 di Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911426/182-saham-menguat-ihsg-dibuka-naik-ke-6-737-x30rkFhwMI.jfif
182 Saham Menguat, IHSG Dibuka Naik ke 6.737
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911367/ihsg-diprediksi-masih-di-zona-merah-simak-analisanya-e4ertP7Llz.jfif
IHSG Diprediksi Masih di Zona Merah, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/278/2911036/376-saham-merah-ihsg-hari-ini-melemah-ke-level-6-735-WrFpLtkV0n.jpeg
376 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke Level 6.735
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement