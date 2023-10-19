133 Saham Merah, IHSG Dibuka Melemah ke 6.911

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis (19/10/2023). IHSG hari ini melemah 0,24% di 6.911,05.

Satu menit berjalan, indeks komposit masih melemah 0,18% di 6.915,4. Sebanyak 128 saham menguat, 133 melemah, dan 233 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp391,06 miliar, dari net-volume 546,22 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks pendukung kompak di zona merah antara lain indeks LQ45 turun 0,44% di 921,34, indeks JII koreksi 0,26% di 547,40, indeks MNC36 melemah 0,43% di 356,41, sedangkan IDX30 tertekan 0,41% di 475,46.

BACA JUGA: Pergerakan IHSG Hari Ini Dibayangi Sentimen Politik

Sektor pemberat indeks kesehatan 0,14%, konsumer siklikal 0,27%, nonsiklikal 0,13%, bahan baku 0,43%, transportasi 0,26%, keuangan 0,33%, energi 0,16%, industri 0,13%, dan teknologi 0,05%. Sedangkan yang menguat adalah infrastruktur 1,20%, properti 0,05%, dan properti 0,05%.