Ganjar Pranowo Ajak Pengusaha Manfaatkan Peluang, Ini 5 Ciri Seorang Wirausaha Sukses

JAKARTA - Pemerintah terus menerapkan berbagai cara mendorong lingkungan yang ramah bisnis. Wirausahawan muda yang tergabung dalam Hpmi Jateng diajak Calon Presiden Ganjar Pranowo memanfaatkan peluang ini.

Kondisi ini akan membantu memperkuat perekonomian nasional jika dunia usaha di daerah semakin berkembang.

"Saya pesan, dunia sedang terjadi disrupsi, banyak sekali peluang baru maka kolaborasi menjadi penting. Maka harapan kami dalam rekrutmen dan pelatihan hari ini akan ada wacana, bagaimana kondisi ekonomi makro dan bagaimana mengelola mikronya," kata Ganjar pada Februari 2023, usai peluncuran Diklat Besar Hipmi Jateng di Gedung Prof Soedarto Universitas Diponegoro Semarang.

Di antara peluang tersebut adalah undang-undang yang dirancang untuk mempermudah pemilik bisnis. Misalnya dengan menawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah dan kebijakan yang mengutamakan penggunaan dan pembelian barang dalam negeri.

Wirausahawan juga perlu bersiap dengan membentuk jaringan atau kolaborasi. Dunia usaha khususnya Kadin dan pemerintah secara bersama-sama akan memperkuat koherensi perekonomian daerah dan nasional.

Bagi Ganjar, penting bagi calon pemilik bisnis untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang ditawarkan oleh pemerintah. Namun untuk memanfaatkan peluang itu, Wirausahawan harus mempersiapkan diri dengan baik.

Ganjar juga menyebutkan lingkungan investasi yang menguntungkan di Jawa Tengah. Ia menegaskan, iklim yang mendukung akan menarik investasi besar dan mendorong perekonomian Jawa Tengah.

Ciri-ciri Wirausahawan Sukses

Untuk membangun perusahaan yang menguntungkan, seorang wirausaha sering dikatakan memiliki pemikiran yang kreatif dan inventif. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan mereka yang sangat antusias dalam mencapai tujuan bisnis.

Wirausahawan pada hakikatnya adalah orang yang memulai dan mengelola suatu perusahaan yang sepenuhnya inovatif dan lahir dari imajinasi. Para wirausahawan ini mengambil risiko yang timbul saat menjalankan bisnis selain mengelolanya.

Namun, Bagaimana ciri-ciri wirausahawan sukses?

1. Berpikir Optimis

Menjadi seorang wirausaha berarti kamu harus selalu berpikir positif. Karena para wirausahawan tetap berusaha dan yakin bahwa tujuannya akan tercapai, meskipun banyak kendala yang mereka hadapi saat memulai usaha. Kemudian, kamu dan rekan kerja kamu akan termotivasi oleh ide-ide yang menggembirakan ini.

2. Bisa Mengatasi Masalah

Seorang wirausaha dalam suatu perusahaan harus mampu mengatasi tantangan. Karena pemimpin selalu harus mampu mengatasi kesulitan dan mencari solusi. Oleh karena itu, selain memiliki ide orisinal dan unik, wirausahawan juga harus terampil menangani tantangan secara efektif dan bijaksana.