HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Kapital-Bank Rakyat Kolaborasi Pacu Ekonomi Kawasan

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |12:34 WIB
MNC Kapital-Bank Rakyat Kolaborasi Pacu Ekonomi Kawasan
MNC Kapital-Bank Rakyat kolaborasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) sepakat untuk berkolaborasi dalam penyediaan fasilitas perbankan termasuk pendanaan dan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara MNC Kapital dan Bank Rakyat Malaysia pada Sabtu, 21 Oktober 2023 bakal terus memacu pembangunan ekonomi di dua kawasan terus tumbuh.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyambut positif kolaborasi yang terjalin.

“Terima kasih kepada Pak Datuk Ewon Benedick sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, dan Pak Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang telah berkenan hadir. Kita memiliki banyak pekerja migran Indonesia (PMI), di luar negeri, dan salah satu yang paling besar di Malaysia,” ujar Hary seraya membagikan foto-foto acara pada laman Instagram miliknya.

Hary menambahkan, MNC Bank akan memberikan fasilitas perbankan secara menyeluruh.

“Jadi, kami memberikan fasilitas perbankan. Kerja sama ini menyangkut remittance, pengiriman dana, juga pembiayaan kepada PMI yang melibatkan dua institusi perbankan: Bank Rakyat, Malaysia dan MNC Bank di Indonesia,” jelasnya.

Halaman:
1 2
