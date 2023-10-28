Peringati Hari Sumpah Pemuda, Pak Bas Bahas Peran Gen Z pada Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA - Ucapan Hari Sumpah Pemuda dari Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Indonesia yakni Basuki Hadimuljono tengah menarik perhatian.

Dilansir dari akun Instagram resmi milik Kementerian PUPR @kemenpupr, dalam salah satu unggahannya menyampaikan mengenai perkataan Basuki Hadimuljono.

“Tahukah Sahabat? Generasi muda juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti apa yang disampaikan oleh Pak Basuki kepada generasi muda PUPR. Sabtu (28/10/2023).

Dalam unggahan tersebut Basuki menyampaikan mengenai peran penting para generasi muda ini dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia ini.

“Kehadiran Generasi Muda PUPR diharapkan dapat menjadi penerus dalam membangun Infrastruktur bangsa. Salah satu hal besar dalam infrastruktur masa depan Indonesia adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang didesain sebagai kota masa depan yang artinya kota untuk generasi muda,”mengutip keterangan tertulis Basuki Hadimuljono.