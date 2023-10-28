Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Pak Bas Bahas Peran Gen Z pada Pembangunan Infrastruktur

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |21:02 WIB
Peringati Hari Sumpah Pemuda, Pak Bas Bahas Peran Gen Z pada Pembangunan Infrastruktur
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono m peringati Hari Sumpah Pemuda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ucapan Hari Sumpah Pemuda dari Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Indonesia yakni Basuki Hadimuljono tengah menarik perhatian.

Dilansir dari akun Instagram resmi milik Kementerian PUPR @kemenpupr, dalam salah satu unggahannya menyampaikan mengenai perkataan Basuki Hadimuljono.

“Tahukah Sahabat? Generasi muda juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti apa yang disampaikan oleh Pak Basuki kepada generasi muda PUPR. Sabtu (28/10/2023).

Dalam unggahan tersebut Basuki menyampaikan mengenai peran penting para generasi muda ini dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia ini.

“Kehadiran Generasi Muda PUPR diharapkan dapat menjadi penerus dalam membangun Infrastruktur bangsa. Salah satu hal besar dalam infrastruktur masa depan Indonesia adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang didesain sebagai kota masa depan yang artinya kota untuk generasi muda,”mengutip keterangan tertulis Basuki Hadimuljono.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173560/menhub_dudy-81PX_large.jpg
Pemerintah Bakal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171720/infrastruktur_ri-dlrY_large.jpg
Proyek Infrastruktur Habiskan Rp142,1 Triliun hingga September 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement