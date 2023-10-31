Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Hal yang Harus Diperhatikan Investor Saham di Tahun Politik

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:21 WIB
Hal yang Harus Diperhatikan Investor Saham di Tahun Politik
Hal yang harus dicermati investor pasar saham (Foto: Okezone)
JAKARTA – Hal yang harus diperhatikan investor pasar saham di tahun politik. Ketidakpastian politik domestik menjadi perhatian pasar terkait masa depan ekonomi Indonesia.

Secara historis kinerja bursa saham dan obligasi domestik secara umum juga tak terlepas ari faktor makroekonomi baik di tingkat lokal maupun internasional.

Sektor konsumsi menjadi idaman Pengamat Pasar Modal Hans Kwee yang memandang optimis Pemilu tahun ini bakal dilihat positif oleh publik.

"Kita lihat masyarakat masih melihat sisi positifnya, tentu mereka melihat bahwa pemerintah ke depan bakal melanjutkan pembangunan yang ada, jadi pasar cenderung positif," kata Hans selepas acara IDX Channel Community dan Peluncuran INVESTED, Selasa (31/10/2023).

Hans memandang positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal terkerek pada tahun depan. Selain karena semarak Pemilu, kenaikan harga komoditas akhir tahun juga dapat menjadi sentimen positif.

Data menunjukkan performa IHSG dalam beberapa bulan terakhir cenderung lesu. Per Selasa (31/10), IHSG menyentuh level terendah tiga bulan terakhir di 6.666,41.

