FinExpo 2023, Akses Keuangan Bagi Masyarakat Semakin Merata

JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk sangat mendukung gelaran Pameran Lembaga Jasa Keuangan atau Financial Expo (FinExpo) digelar di Pakuwon Jogja Mall mulai tanggal 26 hingga 29 Oktober 2023.

Perwakilan Motion Technology Branch Manager PT Bank MNC Internasional Tbk Diah Pitaloka menyampaikan, Motion Technology sangat mendukung kegiatan edukasi dan inklusi keuangan, salah satunya melalui FinExpo yang setiap tahunnya rutin digelar oleh OJK.

Dengan tersedianya layanan keuangan digital yang lengkap dan terintegrasi di Motion Technology, pihaknya berharap masyarakat Indonesia semakin melek keuangan dan cerdas dalam berinvestasi.

BACA JUGA: MNC Bank dan IDE by Indosat Business Gelar Literasi Keuangan untuk UMKM

“Di booth Motion Technology, pengunjung bisa memperoleh informasi mengenai produk dari MotionBank, MotionTrade dan MotionCredit. Harapannya, akses terhadap produk keuangan digital semakin luas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Diah, Selasa (31/10/2023).

Motion Technology adalah ekosistem financial technology (fintech) end-to-end milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang akan mengawasi semua inisiatif pengembangan aplikasi Motion untuk menjadikan BCAP sebagai penyedia layanan keuangan digital terdepan, terlengkap, dan terintegrasi, mulai dari perbankan digital, pembiayaan, perdagangan saham, asuransi, manajemen aset, e-money, dan lainnya.

Financial Expo (FinExpo) mengusung tema "Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera" ini merupakan kolaborasi antar Regulator (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan), Self-Regulatory Organizations (SRO), dan Lembaga Jasa Keuangan dalam mendukung kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK).

Setelah digelar selama tiga hari, acara Puncak FinExpo 2023 pada Sabtu (28/10/2023) dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Staff Khusus Presiden Angkie Yudistia, serta Ketua Umum Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua FinExpo 2023 Wani Sabu menyampaikan bahwa tahun ini merupakan pertama kalinya FinExpo dilaksanakan di luar Jakarta. Kota Yogyakarta dipilih agar target inklusi semakin meluas dan meningkat hingga tercapai 90 persen pada akhir tahun 2024.

“Acara FinExpo di Pakuwon Mall Yogyakarta ini ramai dikunjungi dan masyarakat sangat antusias. Di sinilah masyarakat bisa berkonsultasi dan memilih produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan,” ucap Wani.