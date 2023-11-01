Bansos Beras 10 Kg dan Uang Tunai Rp200 Ribu Sudah Cair

JAKARTA - Presiden Jokowi menyerahkan bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada penerima manfaat di Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, hari ini.

Saat sedang berbincang-bincang dengan masyarakat penerima bansos tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan, komitmen pemerintah untuk terus menyalurkan bantuan pangan tersebut hingga bulan Desember 2023.

Jokowi menyampaikan bahwa bantuan serupa akan diberikan hingga tiga bulan pertama tahun depan dengan jumlah 10 kilogram beras tiap bulannya.

"Nanti setelah November ini, Desember kita tambah lagi satu lagi. Jadi 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg, dan juga doakan nanti Januari, Februari, Maret juga akan 10 kg, 10 kg, 10 kg," ujar Jokowi.