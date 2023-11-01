Ternyata Segini Biaya Pembangunan Menara Petronas

JAKARTA - Menara Petronas adalah ikon yang terkenal di seluruh dunia dan sekaligus menjadi kebanggan dari rakyat Malaysia.

Desain yang dimiliki dari bangunan tinggi itu sangatlah unik dan menjadi salah satu pilihan utama bagi para wisatawan asing saat berkunjung ke Negeri Jiran tersebut.

BACA JUGA:

Lantas, berapa total biaya pembangunan Menara Petronas tersebut?

Berdasarkan catatan Okezone, pada 31 Oktober 2023, Menara Petronas dibangun dengan ketinggian mencapai 451,9 meter serta memiliki 88 lantai. Proyek pembangunan itu dimulai pada tahun 1992 dan rampung dalam waktu sekitar 6 tahun.

BACA JUGA:

Lebih lanjut, total biaya yang dihabiskan untuk membangun Menara Petronas yakni sekitar USD1,6 miliar atau setara dengan Rp1,9 triliun (kurs Rp9.700 per USD).