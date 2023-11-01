Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ternyata Segini Biaya Pembangunan Menara Petronas

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |06:36 WIB
Ternyata Segini Biaya Pembangunan Menara Petronas
Biaya pembangunan Menara Petronas. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menara Petronas adalah ikon yang terkenal di seluruh dunia dan sekaligus menjadi kebanggan dari rakyat Malaysia.

Desain yang dimiliki dari bangunan tinggi itu sangatlah unik dan menjadi salah satu pilihan utama bagi para wisatawan asing saat berkunjung ke Negeri Jiran tersebut.

 BACA JUGA:

Lantas, berapa total biaya pembangunan Menara Petronas tersebut?

Berdasarkan catatan Okezone, pada 31 Oktober 2023, Menara Petronas dibangun dengan ketinggian mencapai 451,9 meter serta memiliki 88 lantai. Proyek pembangunan itu dimulai pada tahun 1992 dan rampung dalam waktu sekitar 6 tahun.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, total biaya yang dihabiskan untuk membangun Menara Petronas yakni sekitar USD1,6 miliar atau setara dengan Rp1,9 triliun (kurs Rp9.700 per USD).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement