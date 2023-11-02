Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ternyata Segini Lantai yang Ada di Menara Saidah

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |08:02 WIB
Ternyata Segini Lantai yang Ada di Menara Saidah
Menara Saidah. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menara Saidah merupakan gedung tinggi pertama yang dibangun kontraktor di tahun 1995.

Diketahui, Menara Saidah dibangun sejak tahun 1995 oleh PT Hutama Karya dan rampung pembangunan tersebut di tahun 1997.

 BACA JUGA:

Menara Saidah ini terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, dan memiliki akses yang cukup strategis sehingga memudahkan seseorang saat ingin bepergian menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua.

Bagi sebagian orang pun penasaran berapa tingkat yang dimiliki oleh Menara Saidah tersebut. Pasalnya, bangunan ini dikenal angker dan mistis karena sudah terbengkalai sejak 2007.

 BACA JUGA:

Menara Saidah merupakan gedung bergaya arsitek Romawi yang memiliki 30 tingkat, dengan biaya pembangunan gedung tengah mencapai Rp100 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement