Ternyata Segini Lantai yang Ada di Menara Saidah

JAKARTA - Menara Saidah merupakan gedung tinggi pertama yang dibangun kontraktor di tahun 1995.

Diketahui, Menara Saidah dibangun sejak tahun 1995 oleh PT Hutama Karya dan rampung pembangunan tersebut di tahun 1997.

Menara Saidah ini terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, dan memiliki akses yang cukup strategis sehingga memudahkan seseorang saat ingin bepergian menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua.

Bagi sebagian orang pun penasaran berapa tingkat yang dimiliki oleh Menara Saidah tersebut. Pasalnya, bangunan ini dikenal angker dan mistis karena sudah terbengkalai sejak 2007.

Menara Saidah merupakan gedung bergaya arsitek Romawi yang memiliki 30 tingkat, dengan biaya pembangunan gedung tengah mencapai Rp100 miliar.