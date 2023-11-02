Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Payday! Ada Diskon Voucher Belanja 35% dan Extra Cashback dari MotionPay

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:28 WIB
Payday! Ada Diskon Voucher Belanja 35% dan Extra Cashback dari MotionPay
Banyak diskon dan promo di MotionPay (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAMotionPay bagi-bagi diskon dan voucher belanja hingga 35% di promo payday. Selain diskon, ada juga extra cashback yang bisa dinikmati pengguna MotionPay.

“Agar aktivitas Anda semakin menyenangkan, MotionPay menyediakan voucher belanja murah dengan diskon hingga 35% dalam program Payday. Tidak hanya itu, Anda juga akan mendapatkan extra cashback hingga Rp2.500, jadi belanja semakin hemat,” papar Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo, Kamis (2/11/2023).

Pada program ini, Anda bisa mendapatkan voucher murah dan extra cashback untuk berbagai merchant, antara lain Haagen Dazs, Nanny’s Pavillon, McDonald’s, Wingstop, Starbucks, Alfamart, FamilyMart, Shopee Gift, Ban Ban Tea, KFC, Bakmi GM, Platinum Grill, dan Gokana Ramen. Untuk memperoleh voucher murah tersebut, Anda bisa mengikuti panduan berikut ini:

1. Pada aplikasi MotionPay, klik banner Promo Saat Ini

2. Pilih voucher dan nominal yang Anda inginkan

3. Klik “Checkout” dan lanjutkan pembayaran

4. Jika transaksi berhasil, Anda dapat melihat voucher yang telah Anda beli pada menu My Voucher

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170079/mnc_digital-8t5J_large.jpg
MNC Digital (MSIN) Kantongi Persetujuan Private Placement Maksimal 10 Persen Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement