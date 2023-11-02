Payday! Ada Diskon Voucher Belanja 35% dan Extra Cashback dari MotionPay

Banyak diskon dan promo di MotionPay (Foto: MNC Media)

JAKARTA – MotionPay bagi-bagi diskon dan voucher belanja hingga 35% di promo payday. Selain diskon, ada juga extra cashback yang bisa dinikmati pengguna MotionPay.

“Agar aktivitas Anda semakin menyenangkan, MotionPay menyediakan voucher belanja murah dengan diskon hingga 35% dalam program Payday. Tidak hanya itu, Anda juga akan mendapatkan extra cashback hingga Rp2.500, jadi belanja semakin hemat,” papar Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo, Kamis (2/11/2023).

Pada program ini, Anda bisa mendapatkan voucher murah dan extra cashback untuk berbagai merchant, antara lain Haagen Dazs, Nanny’s Pavillon, McDonald’s, Wingstop, Starbucks, Alfamart, FamilyMart, Shopee Gift, Ban Ban Tea, KFC, Bakmi GM, Platinum Grill, dan Gokana Ramen. Untuk memperoleh voucher murah tersebut, Anda bisa mengikuti panduan berikut ini:

1. Pada aplikasi MotionPay, klik banner Promo Saat Ini

2. Pilih voucher dan nominal yang Anda inginkan

3. Klik “Checkout” dan lanjutkan pembayaran

4. Jika transaksi berhasil, Anda dapat melihat voucher yang telah Anda beli pada menu My Voucher