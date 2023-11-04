Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bukan Sekadar Naik, Sayuran hingga Bumbu Dapur Sudah Ganti Harga Bikin Pedagang Pusing

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |15:34 WIB
Bukan Sekadar Naik, Sayuran hingga Bumbu Dapur Sudah Ganti Harga Bikin Pedagang Pusing
Harga pangan alami kenaikan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pedagang mengeluhkan kenaikan harga pangan mulai dari sayuran hingga bumbu dapur. Pedagang di Pasar Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat menilai ungkapan 'harga naik' dinilai sudah tidak pas, sebab kondisi yang dirasakan pedagang seperti sudah ganti harga baru.

Salah satu pedagang sayuran di Pasar Pondok Gede, Amit (26) mengungkapkan kiasan 'ganti harga' yang ia lontarkan itu lantaran harga komoditas yang dirasa terus mengalami kenaikan setiap harinya dan tidak kunjung mengalami penurunan.

"Harga sayuran sedang mengalami kenaikan, kondisinya lebih ke ganti harga, bukan naik lagi," ujar Amit saat ditemui MNC Portal, Sabtu (4/11/2023).

Lebih lanjut, Amit mengungkapkan beberapa barang dagangan yang mengalami kenaikan misalnya untuk cabai merah keriting dan cabai rawit keriting hargnya sudah tembus Rp100 ribu, padahal harga normalnya sekitar Rp70-80 ribu.

"Kalau sebelumnya itu bahkan Rp60 ribu, tapi kalau sekarang rasanya sudah ganti harga, bukan naik, kalau naik kan paling seribu dua ribu,"sambungnya.

Amit sempat berbelanja cabai dengan harga Rp60 ribu sekitar bulan September 2023 lalu, namun berselang dua bulan hingga November ini harganya melonjak tinggi hingga tembus Rp100 ribu/kg.

Kemudian untuk bawang merah saat ini Amit menjual dengan harga Rp34 ribu/kg, padahal sebelumnya Rp28 ribu/kg pada bulan Oktober 2023 lalu. Sehingga untuk bawang merah hargnya naik Rp6 ribu dalam kurun waktu kurang dari sebulan..

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171433/harga_pangan-xqTM_large.jpg
Bapanas Minta Jaga Stok Pangan Akhir 2025, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/320/3074051/harga-pangan-naik-dari-minyak-goreng-hingga-bawang-merah-TJMCpBD1DA.jpg
Harga Pangan Naik, dari Minyak Goreng hingga Bawang Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/320/3028784/bapanas-ketahanan-pangan-kuncinya-ada-di-petani-1wIIxdnXlV.jpg
Bapanas: Ketahanan Pangan Kuncinya Ada di Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000491/mentan-ingatkan-krisis-pangan-ancam-indonesia-LTuTxn4mbE.jpg
Mentan Ingatkan Krisis Pangan Ancam Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973378/ada-program-makan-dan-susu-gratis-ini-kata-kepala-badan-pangan-aDY3F9Q46S.png
Ada Program Makan dan Susu Gratis, Ini Kata Kepala Badan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/320/2958248/hilirisasi-diperluas-gibran-tak-boleh-lagi-kirim-barang-mentah-lZVE6RaZOu.jpg
Hilirisasi Diperluas, Gibran: Tak Boleh Lagi Kirim Barang Mentah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement