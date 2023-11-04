Bukan Sekadar Naik, Sayuran hingga Bumbu Dapur Sudah Ganti Harga Bikin Pedagang Pusing

JAKARTA - Pedagang mengeluhkan kenaikan harga pangan mulai dari sayuran hingga bumbu dapur. Pedagang di Pasar Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat menilai ungkapan 'harga naik' dinilai sudah tidak pas, sebab kondisi yang dirasakan pedagang seperti sudah ganti harga baru.

Salah satu pedagang sayuran di Pasar Pondok Gede, Amit (26) mengungkapkan kiasan 'ganti harga' yang ia lontarkan itu lantaran harga komoditas yang dirasa terus mengalami kenaikan setiap harinya dan tidak kunjung mengalami penurunan.

"Harga sayuran sedang mengalami kenaikan, kondisinya lebih ke ganti harga, bukan naik lagi," ujar Amit saat ditemui MNC Portal, Sabtu (4/11/2023).

Lebih lanjut, Amit mengungkapkan beberapa barang dagangan yang mengalami kenaikan misalnya untuk cabai merah keriting dan cabai rawit keriting hargnya sudah tembus Rp100 ribu, padahal harga normalnya sekitar Rp70-80 ribu.

"Kalau sebelumnya itu bahkan Rp60 ribu, tapi kalau sekarang rasanya sudah ganti harga, bukan naik, kalau naik kan paling seribu dua ribu,"sambungnya.

Amit sempat berbelanja cabai dengan harga Rp60 ribu sekitar bulan September 2023 lalu, namun berselang dua bulan hingga November ini harganya melonjak tinggi hingga tembus Rp100 ribu/kg.

Kemudian untuk bawang merah saat ini Amit menjual dengan harga Rp34 ribu/kg, padahal sebelumnya Rp28 ribu/kg pada bulan Oktober 2023 lalu. Sehingga untuk bawang merah hargnya naik Rp6 ribu dalam kurun waktu kurang dari sebulan..