Ini Asal Usul Nama Menara Saidah

JAKARTA - Asal usul nama Menara Saidah menarik untuk diketahui.

Menara Sadah ini telah terbengkalai sejak tahun 2007 silam dan disebut-sebut menyimpan sejumlah kisah horor di dalamnya.

Bangunan ini terletak di tengah kota Jakarta dan memiliki lokasi yang strategi, tepatnya di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan.

Lalu, kenapa gedung yang memiliki 33 tingkat ini dinamakan Menara Saidah?

Pada awalnya, gedung ini memiliki nama Menara Drassindo yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu yakni Mooryati Soedibyo.

Lebih lanjut, dikutip dari berbagai sumber Okezone, pada 2 November 2023, kepemilikannya tidak bertahan lama dimana pada Tahun 1995, keluarga Saidah berhasil memenangkan kepemilikan tersebut.