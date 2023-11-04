Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pemerintah Bakal Terbitkan Inpres Air Bersih dan Sanitasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |15:16 WIB
Pemerintah Bakal Terbitkan Inpres Air Bersih dan Sanitasi
Pemerintah siapkan Inpres air bersih dan sanitasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah tengah menysusun pembentukan regulasi untuk meningkatkan akses sambungan air ke rumah-rumah masyarakat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan regulasi tersebut nantinya tidak jauh berbeda dengan hadirnya Inpres (Instruksi Presiden) Jalan Daerah yang terbit beberapa bulan lalu. Pemerintah pusat melalui APBN bakal mengucurkan dana tambahan ke daerah untuk membangun Sambungan Rumah (SR) untuk peningkatan akses air minum dan sanitasi.

"Jadi saya kira kita akan upayakan Inpres air minum dan sanitasi dalam rangka mempercepat sambungan rumah tangga dari pipa, akan ada 8 juta sambungan yang akan kita sambungkan dari Inpres," ujar Menteri Basuki dalam penutupan acara Konstruksi Indonesia 2023, Sabtu (4/11/2023).

Menteri Basuki menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menginisiasi Instruksi Presiden (inpres) terkait air bersih dan sanitasi setelah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), Senin (23/10) lalu.

“Inpres ini nanti akan seperti Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dengan bantuan dari pusat untuk memperbaiki jalan daerah yang rusak. Inpres Air Bersih dan Sanitasi ini nantinya diprioritaskan untuk menambah akses sambungan rumah (SR),” lanjutnya.

Lebih lanjut, Menteri Basuki mengharapkan dengan adanya Inpres ini World Bank dapat ikut berpartisipasi mendukung pembiayaan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Air Bersih dan Sanitasi.

