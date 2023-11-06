IHSG Awal Pekan Dibuka Menguat ke Level 6.816

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Antara)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke zona hijau di perdagangan awal pekan, Senin (6/11/2023). IHSG hari ini dibuka naik 0,40% di 6.816,25.

Berjalan satu menit indeks komposit masih tumbuh 0,64% di 6.832,58. Sebanyak 235 saham menguat, 104 melemah, dan 219 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp236,42 miliar, dari net-volume 772,12 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 0,86% di 911,93, indeks JII menguat 0,98% di 525,98, indeks MNC36 menanjak 0,99% di 351,17, sedangkan IDX30 tumbuh 0,94% di 471,25.

Mayoritas sektor berada di zona hijau antara lain keuangan 0,83%, infrastruktur 0,68%, bahan baku 1,12%, teknologi 0,93%, konsumer siklikal 0,01%, properti 0,87%, energi 0,61%, transportasi 0,60%, industri 0,06%. Sedangkan yang melemah hanya kesehatan 0,06%, dan konsumer nonsiklikal 0,02%.