HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Simbol Perlawanan Palestina, Ini 5 Provinsi dengan Budidaya Semangka Terbesar di RI

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |15:26 WIB
Jadi Simbol Perlawanan Palestina, Ini 5 Provinsi dengan Budidaya Semangka Terbesar di RI
Provinsi terbesar budidaya semangka di Indonesia. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Buah semangka mendadak viral karena dipakai netizen sebagai lambang dukungan untuk Palestina.

Diketahui Israel memulai invasi Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu.

Sejak saat itu tantara zionis telah mengebom Gaza tanpa henti menewaskan lebih dari 8.500 warga sipil Palestina,Sebagian besar Wanita dan anak-anak.

Penggunaan semangka sebagai simbol Palestina bukanlah hal yang baru. Ini Pertama kali muncul pada 1967, Ketika israel menguasai Tepi Barat dan Gaza serta mencaplok Yerusalem Timur.

Saat itu pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai pelanggaran di Gaza dan Tepi Barat.

Halaman:
1 2
