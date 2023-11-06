Jadi Simbol Perlawanan Palestina, Ini 5 Provinsi dengan Budidaya Semangka Terbesar di RI

Provinsi terbesar budidaya semangka di Indonesia. (Foto: Freepik)

JAKARTA – Buah semangka mendadak viral karena dipakai netizen sebagai lambang dukungan untuk Palestina.

Diketahui Israel memulai invasi Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu.

BACA JUGA:

Sejak saat itu tantara zionis telah mengebom Gaza tanpa henti menewaskan lebih dari 8.500 warga sipil Palestina,Sebagian besar Wanita dan anak-anak.

Penggunaan semangka sebagai simbol Palestina bukanlah hal yang baru. Ini Pertama kali muncul pada 1967, Ketika israel menguasai Tepi Barat dan Gaza serta mencaplok Yerusalem Timur.

BACA JUGA:

Saat itu pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai pelanggaran di Gaza dan Tepi Barat.