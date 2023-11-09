Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pak Bas Coret 9 Proyek Strategis Nasional, Ini Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |20:26 WIB
Pak Bas Coret 9 Proyek Strategis Nasional, Ini Daftarnya
Pak Bas coret 9 PSN (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR bakal mengeluarkan sejumlah proyek dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian yang dipimpin Pak Basuki ini mengusulkan 9 proyek untuk dikeluarkan dari daftar PSN.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaya, beberapa proyek yang diusulkan untuk dikeluarkan dari list daftar PSN yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

"Diusulkan untuk dikeluarkan dari list (9 proyek)," ujar Endra saat dihubungi MNC Portal, Kamis (9/11/2023).

Adapun proyek-proyek PSN yang diusulkan Kementerian PUPR untuk dicoret dari daftar proyek PSN, pertama dari sektor air baku untuk penyediaan air baku Sidan, Bali.

Kemudian sektor Jalan terdapat 5 proyek yang bakal dicoret dari daftar PSN. Seperti Jalan tol Rantau Prapat - Kisaran, Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe, Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli, Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat, dan Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau.

Sementara sektor air minum, ada 3 proyek yang bakal dicoret dari daftar PSN. Terdiri dari SPAM Djuanda/Jatiluhur II Jawa Barat - DKI Jakarta, SPAM Jati Gede Jawa Barat, dan SPAM Kamijoro D.I Yogyakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183103/menteri_pu_tinjau_proyek-KBTN_large.JPG
Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173560/menhub_dudy-81PX_large.jpg
Pemerintah Bakal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement