Pak Bas Coret 9 Proyek Strategis Nasional, Ini Daftarnya

JAKARTA - Kementerian PUPR bakal mengeluarkan sejumlah proyek dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian yang dipimpin Pak Basuki ini mengusulkan 9 proyek untuk dikeluarkan dari daftar PSN.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaya, beberapa proyek yang diusulkan untuk dikeluarkan dari list daftar PSN yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

"Diusulkan untuk dikeluarkan dari list (9 proyek)," ujar Endra saat dihubungi MNC Portal, Kamis (9/11/2023).

Adapun proyek-proyek PSN yang diusulkan Kementerian PUPR untuk dicoret dari daftar proyek PSN, pertama dari sektor air baku untuk penyediaan air baku Sidan, Bali.

Kemudian sektor Jalan terdapat 5 proyek yang bakal dicoret dari daftar PSN. Seperti Jalan tol Rantau Prapat - Kisaran, Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe, Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli, Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat, dan Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau.

Sementara sektor air minum, ada 3 proyek yang bakal dicoret dari daftar PSN. Terdiri dari SPAM Djuanda/Jatiluhur II Jawa Barat - DKI Jakarta, SPAM Jati Gede Jawa Barat, dan SPAM Kamijoro D.I Yogyakarta.